Трамп підтримуватиме Україну до самого кінця, - Зеленський

США, Середа 24 вересня 2025 08:30
UA EN RU
Трамп підтримуватиме Україну до самого кінця, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивні сигнали від Дональда Трампа про підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Fox News.

Підтримка до кінця

"Він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тому ми розуміємо зараз, що готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче", - зазначив Зеленський.

За його словами, президент США розуміє, що Володимир Путін не має наміру завершувати війну. Він запевняє всіх у своїй перемозі, хоча насправді не виграє.

Позитивні сигнали

Коментуючи заяву Трампа про те, що Україна зможе звільнити всі свої території, Зеленський сказав: "Це було для мене сюрпризом, ви маєте рацію, я отримав дуже позитивні сигнали з боку Трампа й Америки, що вони будуть із нами до кінця війни. Так, подивимося, але дай Бог, щоб так і було".

Український лідер підкреслив, що розраховує на подальшу підтримку Вашингтона. Він зазначив, що для України важливо, щоб США і в майбутньому залишалися стратегічним партнером.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повністю відновити свою територіальну і потім "піти ще далі".

Він уточнив, що відновлення територіальної цілісності України можливе "з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО".

Зеленський 23 вересня провів про зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною.

