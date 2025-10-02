ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

"Не змінять ситуацію": Путін зробив сміховинну заяву про Tomahawk для України

Росія, Четвер 02 жовтня 2025 22:54
"Не змінять ситуацію": Путін зробив сміховинну заяву про Tomahawk для України Ілюстративне фото: далекобійна крилата ракета Tomahawk (US Navy)
Автор: Антон Корж

Американські крилаті ракети Tomahawk, які може отримати Україна - це потужна та серйозна зброя, але вона нібито "не змінить ситуацію" на полі бою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Путін заявив під час свого виступу на Валдайському клубі.

Так, коментуючи питання щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні, Путін заявив, що це нібито "не сучасна, але потужна зброя". А також традиційно додав мантру про те, що постачання ракет Tomahawk нібито "не змінить ситуацію на полі бою".

При цьому Путін був змушений визнати, що застосування Україною Tomahawk завдасть Росії великої шкоди. Але російська протиповітряна оборона буцімто буде здатна їх збити.

"Можуть Томагавки завдати нам шкоди? Можуть. Але ми їх збиватимемо, будемо вдосконалювати свою систему ППО", - заявив він.

Також Путін насмілився заявити, що постачання Україні та застосування Tomahawk по Росії нібито означатиме "абсолютно якісно новий етап ескалації" з США та, мовляв, завдасть "шкоди" відносинам Москви та Вашингтона.

"Чи завдасть це удару нашим відносинам зі США, в яких намітилося світло в кінці тунелю? Звісно. Ну як же. Застосовувати Tomahawk без прямої участі американських військовослужбовців неможливо", - заявив диктатор.

Постачання Tomahawk Україні: що відомо

Зазначимо, вже не перший день в ЗМІ циркулюють чутки про те, що Україна може отримати ракети Tomahawk. Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна передала США запити щодо озброєння, але підтверджувати чутки про Tomahawk він не став.

Зі свого боку заявою заінтригував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він під час спілкування зі ЗМІ підтвердив, що Вашингтон обговорює постачання Україні таких ракет, але остаточне рішення має ухвалити тільки президент США Дональд Трамп.

