Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в субботу, 11 октября, провели разговор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.
"Президент Зеленский сейчас говорит с Президентом Трампом", - написал Ермак.
Других подробностей разговора двух лидеров он не раскрыл.
Встреча Трампа и Зеленского
Напомним, Зеленский 23 сентября провел о встрече с Трампом на полях Генассамблеи ООН и назвал ее продуктивной. После этого оба лидера сделали ряд заявлений.
В частности, Зеленский заявил, что получил позитивные сигналы от Трампа о поддержке Украины.
Впоследствии The Telegraph сообщило, что Зеленский на закрытой встрече с Трампом поднял вопрос поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, способных наносить удары на расстояние до 1600 километров.
Это вызвало ряд слухов в сети.
А вот Axios сообщило, что Трамп отказал в удовлетворении такой просьбы. Несмотря на это Зеленский верит, что со временем Украина получит эти ракеты.
В то же время несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках в Украину дальнобойных ракет Tomahawk практически принято.
Одновременно вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения со СМИ подтвердил, что Вашингтон обсуждает поставки Украине таких ракет, но окончательное решение должен принять только Дональд Трамп.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставки Украине и применение "Томагавк" по России якобы будет означать "совершенно качественно новый этап эскалации" с США и, мол, нанесет "вред" отношениям Москвы и Вашингтона.