Зеленський: обговорили з Трампом кілька перспективних ідей для миру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Глава держави констатував продуктивну зустріч із Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН та висловив вдячність президенту США за таку можливість.

Президент також високо оцінив зустріч перших леді країн Меланії Трамп і Олени Зеленської, під час якої обговорювалася доля викрадених Росією українських дітей, а також "підтримці наших зусиль у захисті життя".

"Ми обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру, і сподіваюся, що вони дадуть швидкі результати. Зокрема, торкнулися програми PURL, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи", - зазначив Зеленський.

Він також подякував президенту Дональду Трампу за сильну співпрацю зі США.

"Пан Президент чітко розуміє ситуацію та добре поінформований про всі аспекти цієї війни. Ми високо цінуємо його рішучість допомогти завершити цю війну", - додав Зеленський.