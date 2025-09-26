Tomahawk не буде? ЗМІ дізналися про відмову Трампа продавати ракети Україні
Президент США Дональд Трамп, можливо, досі відмовляється передати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Однак український лідер Володимир Зеленський розраховує, що це питання буде вирішено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Сьогодні, 26 вересня, видання повідомило про таке рішення американського лідера із посиланням на поінформоване джерело. Зазначається, що це була єдина система озброєння в списку, яку Трамп не погодився продати країнам НАТО від імені України.
Україна протягом останнього року кілька разів піднімала питання про поставки ракет Tomahawk. Вони фігурували і серед озброєння, який Київ запросив кілька місяців тому.
Водночас залишається невідомим, чи стосується рішення Трампа останнього прохання України, оскільки у бесіді з Зеленським він обіцяв "працювати над цим питанням".
Tomahawk для України
Нагадаємо, Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з Дональдом Трампом попросив про надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Лідер України сказав американському колезі, що ці ракети допоможуть змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
"Ми будемо над цим працювати", - відповів Трамп на прохання Зеленського, про що український лідер повідомив в одному з інтерв'ю.
Колишній президент США Джо Байден відповів відмовою на поставки Tomahawk Україні. Ракети входили до 10-пунктного Плану перемоги" Зеленського. Тоді такий крок було визнано надто ризикованим, оскільки ракети могли дістати до Москви, що стало б причиною ескалації конфлікту.
Що відомо про Tomahawk
Tomahawk - американська далекобійна крилата ракета, призначена для завдання ударів по наземних цілях з моря та підводних платформ. Вона низько летить над поверхнею, що ускладнює її.виявлення.
Ракету обладнано турбореактивним (турбовентиляторним) двигуном, інерціальною системою наведення з супутниковою навігацією (GPS) та картографічними підсистемами (TERCOM/DSMAC).
Довжина ракети становить близько 5,55-5,84 м (до ~6,25 м із бустером), діаметр - 0,52 м. Пускова маса коливається від 1 300 до 1 600 кг, боєголовка - одиночна юнітарна вагою приблизно 450 кг або варіанти з суббоєприпасами.
На дальність польоту Tomahawk впливають модифікації - сучасні Block III/IV здатні пролетіти близько 900 морських миль (~1 600 км).