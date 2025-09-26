Tomahawk не буде? ЗМІ дізналися про відмову Трампа продавати ракети Україні

Президент США Дональд Трамп, можливо, досі відмовляється передати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Однак український лідер Володимир Зеленський розраховує, що це питання буде вирішено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Сьогодні, 26 вересня, видання повідомило про таке рішення американського лідера із посиланням на поінформоване джерело. Зазначається, що це була єдина система озброєння в списку, яку Трамп не погодився продати країнам НАТО від імені України.

Україна протягом останнього року кілька разів піднімала питання про поставки ракет Tomahawk. Вони фігурували і серед озброєння, який Київ запросив кілька місяців тому.

Водночас залишається невідомим, чи стосується рішення Трампа останнього прохання України, оскільки у бесіді з Зеленським він обіцяв "працювати над цим питанням".