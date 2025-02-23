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Зеленський ставить завдання завершити війну у 2025 році, - Сибіга

Неділя 23 лютого 2025 14:38
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Зеленський ставить завдання завершити війну у 2025 році, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський ставить завдання досягнути справедливого миру у повномасштабній війні у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрію Сибігу під час Форуму "Україна. Рік 2025".

Як відзначив Сибіга, Україна має шанс завершити війну у поточному році.

"Шанс в цей складний турбулентний період. Ми кажемо партнерам, що сьогодні час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не маємо піддаватися емоціям. Я мушу сказати про нашу максимальну мобілізацію дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України", - заявив міністр.

Можливі переговори між Україною та Росією

Як відзначав раніше спеціальний представник Сполучених Штатів Америки (США) по Україні й Росії Кіт Келлог, президент Володимир Зеленський та диктатор Володимир Путін повинні провести переговори. Також він відзначив, що заяви Кремля про нібито нелегітимність українського лідера не спрацюють.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, диктатор Росії, перед можливими переговорами щодо повномасштабної війни, доведеться показати, що він дійсно не бажає знищити Україну.

Водночас Зеленський не вірить словам Путіна щодо готовності припинити вогонь й вважає, що переговори з ним наодинці перетворилися б на "діалог із терористом". Також він стверджував, що формат мирних переговорів буде залежати від плану завершення війни.

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