Путіну доведеться показати, що він не бажає знищити Україну, - голова Єврокомісії

Російському диктатору Володимиру Путіну, перед можливими переговорами щодо повномасштабної війни, доведеться показати, що він більше не бажає знищити Україну.

Як відзначила президент Єврокомісії, мир в Україні повинен бути справедливим та міцним, щоб уникнути повторення війни.

"З іншого боку, президент Путін каже, що готовий зустрічатися, але на яких умовах? І зараз йому належить продемонструвати, що його інтерес полягає не в затягуванні цієї війни. Йому належить показати, що він відмовився від мети знищити Україну. І я хочу сказати чітко, поразка України послабить Європу, але також це послабить і США теж", - заявила вона.

Європа також перебуватиме за столом переговорів

За словами фон дер Ляєн, встановлення міцного миру можливе лише за участі Європейського союзу (ЄС) поруч з Києвом.

Іншим компонентом є інтеграція України до ЄС. Вона заявила про активізацію зусиль щодо вступу країни до економічного й політичного союзу.

"Тут уже багато зроблено, але знову ж таки зараз настав час посилювати цю роботу. Винятки для національних бюджетів, спільний підхід до інвестицій та прискорення вступу України до ЄС - ось у чому мають полягати нові цілі Європейського Союзу", - пояснила вона.