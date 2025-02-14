Путіну доведеться показати, що він не бажає знищити Україну, - голова Єврокомісії
Російському диктатору Володимиру Путіну, перед можливими переговорами щодо повномасштабної війни, доведеться показати, що він більше не бажає знищити Україну.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент РБК-Україна.
Як відзначила президент Єврокомісії, мир в Україні повинен бути справедливим та міцним, щоб уникнути повторення війни.
"З іншого боку, президент Путін каже, що готовий зустрічатися, але на яких умовах? І зараз йому належить продемонструвати, що його інтерес полягає не в затягуванні цієї війни. Йому належить показати, що він відмовився від мети знищити Україну. І я хочу сказати чітко, поразка України послабить Європу, але також це послабить і США теж", - заявила вона.
Європа також перебуватиме за столом переговорів
За словами фон дер Ляєн, встановлення міцного миру можливе лише за участі Європейського союзу (ЄС) поруч з Києвом.
Іншим компонентом є інтеграція України до ЄС. Вона заявила про активізацію зусиль щодо вступу країни до економічного й політичного союзу.
"Тут уже багато зроблено, але знову ж таки зараз настав час посилювати цю роботу. Винятки для національних бюджетів, спільний підхід до інвестицій та прискорення вступу України до ЄС - ось у чому мають полягати нові цілі Європейського Союзу", - пояснила вона.
Можливі переговори між Україною та Росією
Вчора, 13 лютого, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та Штатів на Мюнхенській конференції з безпеки, але пізніше виявилось, що російським представникам не надавали акредитацію, у зв'язку з чим вони не будуть присутні на заході.
Тим часом спеціальний представник Штатів по Україні й Росії Кіт Келлог наголосив, що Зеленський та Путін повинні провести переговори. Також він відзначив, що заяви Кремля про нібито нелегітимність українського лідера не спрацюють.
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