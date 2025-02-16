Зеленський відповів, що б сказав Путіну на переговорах

Президент України Володимир Зеленський не вірить словам російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність припинити вогонь. І вважає, що переговори з ним наодинці перетворилися б на "діалог із терористом".

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News .

"Він вбивця, і він ніколи не зміниться.. І саме тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити (з території України, - ред.). Ось чому я маю про це говорити. Щоб наші союзники могли дати мені таку силу, щоб його витіснити ", - сказав Зеленський.

Зокрема, у нього запитали, що б він сказав Путіну, якби вони зустрілися для мирних переговорів. Зеленський назвав його "вбивцею» і "терористом" і фактично уникнув выдповіді на пряме питання.

Переговори між Росією та Україною

Вчора на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливі переговори за участі США, Росії та України, що нібито мали б відбутись вже наступного тижня у Саудівській Аравії.

Він завив, що не має інформації про такі зустрічі та зазначив, що Україна не брала участі в обговореннях і не вела переговори на цю тему.

Зеленський додав, що нещодавно бачив у медіа повідомлення про можливу зустріч, але не знає, що саме за цим стоїть.

Президент також підкреслив, що Україна не погодиться на участь у переговорах за застарілим форматом, коли рішення приймаються без її безпосередньої участі. Він наголосив, що важливо зрозуміти: такі переговори, де Україна сидить "зайвим" учасником, як це було раніше, не можуть бути серйозними.

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