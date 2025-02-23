Зеленский ставит задачу завершить войну в 2025 году, - Сибига

Президент Владимир Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в полномасштабной войне в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрею Сибигу во время Форума "Украина. Год 2025".

"Шанс в этот сложный турбулентный период. Мы говорим партнерам, что сегодня время пристегнуть дипломатические ремни безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям. Я должен сказать о нашей максимальной мобилизации дипломатической службы, направленной на достижение справедливого мира и окончания этой войны в этом году, как ставит задачу президент Украины", - заявил министр.

Как отметил Сибига, Украина имеет шанс завершить войну в текущем году.

Возможные переговоры между Украиной и Россией возможны

Как отмечал ранее специальный представитель Соединенных Штатов Америки (США) по Украине и России Кит Келлог, президент Владимир Зеленский и диктатор Владимир Путин должны провести переговоры. Также он отметил, что заявления Кремля о якобы нелегитимности украинского лидера не сработают.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, диктатор России, перед возможными переговорами по полномасштабной войне, придется показать, что он действительно не желает уничтожить Украину.

В то же время Зеленский не верит словам Путина о готовности прекратить огонь и считает, что переговоры с ним наедине превратились бы в "диалог с террористом". Также он утверждал, что формат мирных переговоров будет зависеть от плана завершения войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.