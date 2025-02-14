ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Келлог: Путін та Зеленський повинні говорити та поступитись чимось

П'ятниця 14 лютого 2025 10:42
UA EN RU
Келлог: Путін та Зеленський повинні говорити та поступитись чимось Фото: Кіт Келлог, спецпредставник США по Україні та Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський та диктатор Росії Володимир Путін повинні провести переговори. Заяви Кремля щодо нібито нелегітимності українського лідера не спрацюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціального представника США по Україні та Росії Кіта Келлога, якого цитує Tagesschau.

"Але це не спрацює (заявив Путіна щодо нібито нелегітимності Зеленського, - ред.). Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", - додав Келлог.

Як пише Tagesschau, Російська Федерація (РФ) вже тривалий час просуває тезу про нібито нелегітимність перебування Зеленського на посаді президента України. Останній обіймає посаду з 2019 року, а офіційний строк його повноважень завершився в травні 2024 року. Однак, через запроваджений в країні воєнний стан глава держави продовжує виконувати свої обов’язки на законних підставах.

У тому ж числі Келлог спростував припущення про те, що президент США Дональд Трамп нібито планує вести переговори виключно з Путіним.

"Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", - пояснив він.

Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському

12 грудня Трамп провів телефонні переговори з Путіним, а також Зеленським. Після цього, під час розмови з журналістами в Овальному кабінету, він заявив, що повернення України до кордонів 2014 року, є нібито малоймовірним.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, своєю чергою, зауважив, що Київ, а також Європа повинні бути включені до майбутніх переговорів про завершення повномасштабної війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Кіт Келлог Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту