Келлог: Путін та Зеленський повинні говорити та поступитись чимось
Президент України Володимир Зеленський та диктатор Росії Володимир Путін повинні провести переговори. Заяви Кремля щодо нібито нелегітимності українського лідера не спрацюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціального представника США по Україні та Росії Кіта Келлога, якого цитує Tagesschau.
"Але це не спрацює (заявив Путіна щодо нібито нелегітимності Зеленського, - ред.). Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", - додав Келлог.
Як пише Tagesschau, Російська Федерація (РФ) вже тривалий час просуває тезу про нібито нелегітимність перебування Зеленського на посаді президента України. Останній обіймає посаду з 2019 року, а офіційний строк його повноважень завершився в травні 2024 року. Однак, через запроваджений в країні воєнний стан глава держави продовжує виконувати свої обов’язки на законних підставах.
У тому ж числі Келлог спростував припущення про те, що президент США Дональд Трамп нібито планує вести переговори виключно з Путіним.
"Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", - пояснив він.
Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському
12 грудня Трамп провів телефонні переговори з Путіним, а також Зеленським. Після цього, під час розмови з журналістами в Овальному кабінету, він заявив, що повернення України до кордонів 2014 року, є нібито малоймовірним.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, своєю чергою, зауважив, що Київ, а також Європа повинні бути включені до майбутніх переговорів про завершення повномасштабної війни в Україні.
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