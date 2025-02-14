Келлог: Путін та Зеленський повинні говорити та поступитись чимось

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціального представника США по Україні та Росії Кіта Келлога, якого цитує Tagesschau.

"Але це не спрацює (заявив Путіна щодо нібито нелегітимності Зеленського, - ред.). Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", - додав Келлог.

Як пише Tagesschau, Російська Федерація (РФ) вже тривалий час просуває тезу про нібито нелегітимність перебування Зеленського на посаді президента України. Останній обіймає посаду з 2019 року, а офіційний строк його повноважень завершився в травні 2024 року. Однак, через запроваджений в країні воєнний стан глава держави продовжує виконувати свої обов’язки на законних підставах.

У тому ж числі Келлог спростував припущення про те, що президент США Дональд Трамп нібито планує вести переговори виключно з Путіним.

"Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", - пояснив він.