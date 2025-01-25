Формат мирних переговорів буде залежати від плану завершення війни, - Зеленський

Наразі зарано говорити про ті чи інші формати переговорів про мир з Росією. Формат буде залежати від того, яким буде план завершення російської війни проти України.

За словами президента, виключити Україну з будь-якого перемовного майданчика просто неможливо, адже тоді такий переговорний майданчик не буде мати реальних результатів, а лише політичні, які не будуть мати зв'язку з безпекою чи закінченням війни.

"Друге, у мене були хороші зустрічі з Трампом (президентом США - ред.), і розмови, і я ще раз підтримую те, що він хоче досягти успіху. І я впевнений, що у нього є великі шанси, і будемо вірити, що йому вдасться. Це можна зробити тільки з Україною", - сказав Зеленський, додавши, що по-іншому просто не вийде.

Водночас президент висловив розуміння, що контакти між сторонами переговорів можуть відбуватися в різних форматах.

"Формати залежать від того, який буде план щодо закінчення війни. І я серйозно дуже налаштований, що всі хочуть, американська сторона, європейська сторона, всі хочуть успіху, а успіх для всіх - це мир. І я думаю, що це дуже важливо. Формати перед зустріччю, тієї чи іншої, повинні бути на папері. Формат, як ми зможемо досягти справедливого миру", - зазначив він.