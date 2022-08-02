Зеленский созвонился с генсеком НАТО: о чем говорили

Во вторник, 2 августа, у президента Владимира Зеленского состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберга.

По словам генсека НАТО, также обсуждался экспорт первой партии зерна после вторжения России в Украину и необходимость полной реализации сделки по вывозу зерна, заключенной при поддержке ООН и Турции.

"Хороший звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским о приоритетах военной поддержки. Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее", - написал он.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

Отметим, первый корабль с украинским зерном, предназначенным на экспорт в рамках указанного договора вышел в Черное море 1 августа. Он прибудет в Стамбул во вторник, 2 августа в 15:00. Там будет проведена проверка груза. В портах Одесской области стоят еще 16 кораблей с украинским зерном.

Ранее сообщалось, что США и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу зерна из страны после нападения России на порт Одессы с использованием автомобильных и железных дорог, рек.

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