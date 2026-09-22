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Сили оборони вразили "Башнафта-УНПЗ" та Куйбишевський НПЗ

11:39 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Сили оборони вразили "Башнафта-УНПЗ" та Куйбишевський НПЗ Фото: МНС РФ (t.me mchs_official)
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Сили оборони України вразили два об'єкти російської нафтопереробної галузі. Йдеться про НПЗ в Уфі та Самарі, де після ударів зафіксували пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генштабу ЗСУ.

Під ударом опинилися два НПЗ

У ніч проти 22 вересня підрозділи Сил оборони України вразили нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфі, Республіка Башкортостан. На території підприємства після удару виникла пожежа.

Потужність заводу дозволяє переробляти близько 7,5 млн. тонн нафти щорічно. Підприємство випускає бензин, дизельне та котельне паливо, зріджені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

Ще одним об'єктом атаки став Куйбишевський НПЗ у Самарі Самарської області. Там також зафіксували пожежу на території підприємства.

Куйбишевський НПЗ входить до структури ПАТ "НК "Роснефть" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи Росії. Його потужність складає близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції.

Для чого використовуються НПЗ

Як зазначається у повідомленні Генштабу, продукція обох підприємств використовується для забезпечення потреб російської армії.

У Силах оборони заявили, що поразка таких об'єктів спрямована на зниження військово-економічного потенціалу Росії. Там також зазначили, що дії України є реалізацією права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадуємо, що протягом двох днів російські війська робили спроби наступу на кількох напрямках фронту. Найбільш напружена ситуація зберігалася в Сумській та Харківській областях, а також на Донецькому напрямку, проте суттєвого поступу противнику досягти не вдалося.

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