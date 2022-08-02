ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський зідзвонився з генсеком НАТО: про що говорили

Новость на русском →
Україна, Вівторок 02 серпня 2022 15:04
Зеленський зідзвонився з генсеком НАТО: про що говорили Фото: Зеленський зідзвонився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 2 серпня, у президента Володимира Зеленського відбулася телефонна розмова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.

"Гарний дзвінок із президентом України Володимиром Зеленським про пріоритети військової підтримки. Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше", - написав він.

За словами генсека НАТО, також обговорювався експорт першої партії зерна після вторгнення Росії в Україну та необхідність повної реалізації угоди щодо вивезення зерна, укладеної за підтримки ООН та Туреччини.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.

Зазначимо, перший корабель з українським зерном, призначеним на експорт у рамках зазначеного договору, вийшов у Чорне море 1 серпня. Він прибуде до Стамбула у вівторок, 2 серпня о 15:00. Там буде проведено перевірку вантажу. У портах Одеської області стоять ще 16 кораблів із українським зерном.

Раніше повідомлялося, що США та Україна розробляють "план Б" з вивезення зерна з країни після нападу Росії на порт Одеси з використанням автомобільних шляхів, залізниць та річок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Єнс Столтенберг
NEWS
Пелосі може відвідати Тайвань вже сьогодні: що відомо
Пелосі може відвідати Тайвань вже сьогодні: що відомо
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими