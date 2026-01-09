Зеленський: союзники України мають відповісти у разі повторної агресії РФ

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що союзники України мають відповісти у разі повторної агресії РФ після завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
Лідер країни розповів про зустріч з міністром оборони Британії Джоном Гілі, з яким обговорив британський контингент в Україні.
"Обговорили, як може працювати британський контингент, що розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни. Важливо, щоб рамка закінчення війни мала чітку відповідь союзників у разі повторення російської агресії, - йдеться у заяві Зеленського.
Він також розповів Гілі про нічний масований удар РФ по українській енергетиці та людях.
"Москва намагається використати холодну погоду для терору, тому робота над додатковими засобами ППО для України зараз нагальний пріоритет", - наголосив лідер країни.
Нагадаємо, Джон Гілі сьогодні, 9 січня, заявив, що Британія готова виділити близько 268 млн доларів на підготовку своїх військ. Це дозволить у разі підписання мирної угоди розпочати їх розгортання в Україні з першого ж дня.
Зазначимо, Великобританія та Франція розглядають можливість направлення до 15 тисяч військовослужбовців в Україну у разі укладення мирної угоди. Це значно менше за плани, які раніше обговорювалися в рамках "коаліції охочих".
Туреччина готова долучити свої війська до миротворчої місії лише за умови встановлення припинення вогню та чіткого визначення завдань і внеску кожної країни.
Канада допускає розміщення своїх військ після підписання мирної угоди. Прем’єр-міністр країни Марк Карні зазначив, що початковим внеском Оттави у гарантії безпеки може стати навчання українських військових.
Крім того, Бельгія також підтвердила готовність сприяти забезпеченню миру після завершення війни.
Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що після настання миру країна могла б направити до України кілька сотень своїх військових.