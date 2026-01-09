Зеленський: союзники України мають відповісти у разі повторної агресії РФ

Іноземні війська в Україні

Нагадаємо, Джон Гілі сьогодні, 9 січня, заявив, що Британія готова виділити близько 268 млн доларів на підготовку своїх військ. Це дозволить у разі підписання мирної угоди розпочати їх розгортання в Україні з першого ж дня.

Зазначимо, Великобританія та Франція розглядають можливість направлення до 15 тисяч військовослужбовців в Україну у разі укладення мирної угоди. Це значно менше за плани, які раніше обговорювалися в рамках "коаліції охочих".

Туреччина готова долучити свої війська до миротворчої місії лише за умови встановлення припинення вогню та чіткого визначення завдань і внеску кожної країни.

Канада допускає розміщення своїх військ після підписання мирної угоди. Прем’єр-міністр країни Марк Карні зазначив, що початковим внеском Оттави у гарантії безпеки може стати навчання українських військових.

Крім того, Бельгія також підтвердила готовність сприяти забезпеченню миру після завершення війни.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що після настання миру країна могла б направити до України кілька сотень своїх військових.