Британія виділить 200 млн фунтів на підготовку військ для відправки в Україну, - міністр
Британія готова виділити 200 млн фунтів стерлінгів (близько 268 млн доларів) на підготовку своїх військ для подальшої відправки в Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час спілкування з журналістами в Києві.
"Сьогодні я готовий виділити 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку британських військ, щоб у разі підписання мирної угоди вони могли розпочати розгортання з першого ж дня", - наголосив він.
Гілі додав, що вже у січні Британія розпочинає виробництво нових ракет-перехоплювачів, які протидіятимуть російським "Шахедам".
"Ми взяли українську інтелектуальну власність, застосували сучасні британські методи виробництва і будемо випускати їх масово. Ми постачатимемо їх в Україну тисячами щомісяця. Це допоможе Україні продовжувати боротьбу сьогодні та допоможе забезпечити тривалий мир завтра", - заявив британський міністр.
Гілі також відреагував на нічну атаку росіян по Києву, після якої в багатьох житлових будинках зникли світло, вода й тепло.
"Ми зараз стоїмо при температурі мінус 10 градусів, а на вихідних очікується зниження до мінус 20. Це ще раз підтверджує, чому ми разом із союзниками посилюємо підтримку Києва та українців", - підкреслив міністр оборони Британії.
Співпраця України й Британії
Сьогодні, 9 січня Україна і Британія погодили розвиток спільних стратегічних проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння. Було підтверджено, що з лютого Київ планує вийти на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus щомісяця.
Крім того, сторони обговорили перспективи локалізації виробництва винищувачів Gripen, у яких використовуються технології британських компаній, посилення захисту Чорного моря та підготовку до засідання формату "Рамштайн" у лютому.