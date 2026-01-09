ua en ru
Британія виділить 200 млн фунтів на підготовку військ для відправки в Україну, - міністр

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 17:24
Британія виділить 200 млн фунтів на підготовку військ для відправки в Україну, - міністр Фото: міністр оборони Британії Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко, Олена Чернякова

Британія готова виділити 200 млн фунтів стерлінгів (близько 268 млн доларів) на підготовку своїх військ для подальшої відправки в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час спілкування з журналістами в Києві.

"Сьогодні я готовий виділити 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку британських військ, щоб у разі підписання мирної угоди вони могли розпочати розгортання з першого ж дня", - наголосив він.

Гілі додав, що вже у січні Британія розпочинає виробництво нових ракет-перехоплювачів, які протидіятимуть російським "Шахедам".

"Ми взяли українську інтелектуальну власність, застосували сучасні британські методи виробництва і будемо випускати їх масово. Ми постачатимемо їх в Україну тисячами щомісяця. Це допоможе Україні продовжувати боротьбу сьогодні та допоможе забезпечити тривалий мир завтра", - заявив британський міністр.

Гілі також відреагував на нічну атаку росіян по Києву, після якої в багатьох житлових будинках зникли світло, вода й тепло.

"Ми зараз стоїмо при температурі мінус 10 градусів, а на вихідних очікується зниження до мінус 20. Це ще раз підтверджує, чому ми разом із союзниками посилюємо підтримку Києва та українців", - підкреслив міністр оборони Британії.

Співпраця України й Британії

Сьогодні, 9 січня Україна і Британія погодили розвиток спільних стратегічних проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння. Було підтверджено, що з лютого Київ планує вийти на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus щомісяця.

Крім того, сторони обговорили перспективи локалізації виробництва винищувачів Gripen, у яких використовуються технології британських компаній, посилення захисту Чорного моря та підготовку до засідання формату "Рамштайн" у лютому.

