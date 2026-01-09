Зеленский: союзники Украины должны ответить в случае повторной агрессии РФ

Лидер страны рассказал о встрече с министром обороны Британии Джоном Гили, с которым обсудил британский контингент в Украине.

"Обсудили, как может работать британский контингент, который развернут вместе с Францией, если дипломатия сработает на завершение войны. Важно, чтобы рамка окончания войны имела четкий ответ союзников в случае повторения российской агрессии, - говорится в заявлении Зеленского.

Он также рассказал Гили о ночном массированном ударе РФ по украинской энергетике и людям.

"Москва пытается использовать холодную погоду для террора, поэтому работа над дополнительными средствами ПВО для Украины сейчас неотложный приоритет", - подчеркнул лидер страны.