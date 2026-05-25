UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський сьогодні зустрінеться з фракцією "Слуга народу", - джерело

16:33 25.05.2026 Пн
2 хв
Попередня зустріч глави держави з представниками фракції була минулого тижня
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

В понеділок, 25 травня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з парламентською фракцією "Слуга народу".

Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції.

Читайте також: Зеленський відповів Мерцу на "урізане" членство України в ЄС

Минулої середи президент зустрівся з представниками фракції монобільшості у Верховній Раді, а також керівником ОП Кирилом Будановим.

Тоді обговорювались ключові питання, які перебували на порядку денному в парламенті. Зокрема, йшлося про те, що потрібно для стійкості України та її руху в Євросоюз.

Тоді ж голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що цього тижня робота продовжиться в ширшому форматі.

Нагадаємо, раніше глава держави розповів, що у країни-агресорки є п’ять сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку. Зеленський наголосив, що сили на цьому напрямку з огляду на можливу загрозу будуть збільшені.

Пізніше, 21 травня, у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях почалися масштабні безпекові заходи. Сили оборони та СБУ здійснюють заходи з виявлення можливих диверсантів.

Зеленський наголосив, що передумовою будь-яких ескалацій може бути слабкість. За його словами, Київ реагує на нові загрози і посилюватиме небезпечний напрямок таким чином, щоб у ворога відпадало бажання створювати нову агресію.

Крім того, Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Німеччини щодо надання Україні статусу "асоційованого" члена Євросоюзу без права голосу. Він назвав таку ідею "несправедливою".

РБК-Україна також писало, що радник Офісу президента Михайло Подоляк припустив завершення активної фази війни в Україні вже цієї осені, якщо літній наступ РФ повністю провалиться.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийСлуга народа