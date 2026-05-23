Активна фаза війни може зупинитися вже восени: в ОП назвали ключову умову

Активна фаза війни в Україні може завершитися вже цієї осені, якщо літній наступ російської армії повністю провалиться. За такого сценарію можлива заморозка бойових дій та скасування воєнного стану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Які цілі переслідує Путін

За словами радника ОП, наразі російський диктатор Володимир Путін проводить свою літню наступальну кампанію, сподіваючись захопити нові території. Проте вже зараз очевидно, що цей наступ виявився провальним.

Михайло Подоляк підкреслив, що наразі у Кремля є дві ключові нав'язливі ідеї на фронті - захоплення Куп'янська та Малої Токмачки.

"Він проводить літній наступ і вважає, що досягне можливості захопити або Малу Токмачку, або Куп’янську. У нього ж дві нав’язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути - я кажу саме як модель - зупинка активної фази війни", - зазначив Подоляк.

Що передбачає сценарій зупинки війни

Якщо російський наступ зазнає краху, за теоретичним сценарієм Офісу президента, на Україну чекає перехід до стадії врегулювання.

Він включатиме декілька основних етапів:

припинення вогню - повна зупинка ракетно-дронових обстрілів та активних бойових дій на лінії фронту;

фіксація позицій - формування лінії розмежування та заморозка конфлікту;

контроль - запровадження моніторингу та залучення міжнародних посередників.

Подоляк додав, що такий розвиток подій дозволить Україні скасувати дію воєнного стану та розпочати підготовку до проведення виборів.