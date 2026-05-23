Активна фаза війни може зупинитися вже восени: в ОП назвали ключову умову

21:50 23.05.2026 Сб
2 хв
В ОП озвучили несподіваний прогноз
Сергій Козачук
Фото: радник Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Активна фаза війни в Україні може завершитися вже цієї осені, якщо літній наступ російської армії повністю провалиться. За такого сценарію можлива заморозка бойових дій та скасування воєнного стану.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Читайте також: Росія готується атакувати Україну "Орєшніком", - Зеленський

Які цілі переслідує Путін

За словами радника ОП, наразі російський диктатор Володимир Путін проводить свою літню наступальну кампанію, сподіваючись захопити нові території. Проте вже зараз очевидно, що цей наступ виявився провальним.

Михайло Подоляк підкреслив, що наразі у Кремля є дві ключові нав'язливі ідеї на фронті - захоплення Куп'янська та Малої Токмачки.

"Він проводить літній наступ і вважає, що досягне можливості захопити або Малу Токмачку, або Куп’янську. У нього ж дві нав’язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути - я кажу саме як модель - зупинка активної фази війни", - зазначив Подоляк.

Що передбачає сценарій зупинки війни

Якщо російський наступ зазнає краху, за теоретичним сценарієм Офісу президента, на Україну чекає перехід до стадії врегулювання.

Він включатиме декілька основних етапів:

  • припинення вогню - повна зупинка ракетно-дронових обстрілів та активних бойових дій на лінії фронту;
  • фіксація позицій - формування лінії розмежування та заморозка конфлікту;
  • контроль - запровадження моніторингу та залучення міжнародних посередників.

Подоляк додав, що такий розвиток подій дозволить Україні скасувати дію воєнного стану та розпочати підготовку до проведення виборів.

Загроза нових ракетних ударів РФ

Нагадаємо, останнім часом Росія суттєво активізувала спроби ракетного залякування. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до ядерної риторики та заявив про посилення стратегічних сил РФ, окремо згадавши про використання балістичних ракет "Орєшнік".

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія дійсно готується атакувати Україну "Орєшніком", і наразі Київ детально перевіряє цю інформацію.

Через високий ризик обстрілів Посольство США в Києві офіційно попередило про загрозу масштабної атаки протягом найближчих 24 годин та закликало своїх громадян бути готовими негайно спуститися в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна. Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами