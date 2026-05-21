У 5 областях України почалися масштабні перевірки через загрозу з півночі: що важливо знати

10:13 21.05.2026 Чт
2 хв
Як Україна захищає кордон із РФ та Білоруссю?
aimg Олена Чупровська
У 5 областях України почалися масштабні перевірки через загрозу з півночі: що важливо знати Фото: Безпрецедентна операція у п'яти областях - що відбувається на північ від Києва (Getty Images)
СБУ разом з іншими силовими структурами розпочала безпрецедентні заходи в п'яти північних областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Що відбувається на півночі

У Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях стартували масштабні безпекові заходи. Їх мета - не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство й інші воєнні злочини.

Координує операцію Антитерористичний центр при СБУ. До роботи залучені також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

В СБУ наголошують: за кількістю задіяних сил та засобів ці заходи не мають аналогів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю.

Що робитимуть силовики

Під час проведення заходів передбачено:

  • посилену перевірку громадян у зоні проведення операції;
  • огляд територій і окремих приміщень для пошуку заборонених предметів.

Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах, перевірка документів і огляд автомобілів. Вся робота ведеться в межах правового режиму воєнного стану.

СБУ звернулась до людей із проханням із розумінням ставитись до можливих незручностей. Зокрема:

  • мати при собі документи, що посвідчують особу;
  • виконувати законні вимоги правоохоронців;
  • дотримуватись комендантської години.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія опрацьовує п'ять сценаріїв розширення війни через північ України. За його словами, українські сили на цьому напрямку будуть посилені.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що окупанти розглядають конкретні варіанти нападу через Чернігівсько-Київський напрямок з боку Білорусі та Брянської області.

Зеленський попередив, що наслідки для Білорусі у разі втягування у війну будуть значними.

