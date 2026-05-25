Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа", - источник

В прошлую среду президент встретился с представителями фракции монобольшинства в Верховной Раде, а также руководителем ОП Кириллом Будановым.

Тогда обсуждались ключевые вопросы, которые находились на повестке дня в парламенте. В частности, речь шла о том, что нужно для устойчивости Украины и ее движения в Евросоюз.

Тогда же председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе работа продолжится в более широком формате.

Напомним, ранее глава государства рассказал, что у страны-агрессора есть пять сценариев расширения войны на Черниговско-Киевском направлении. Зеленский подчеркнул, что силы на этом направлении, учитывая возможную угрозу, будут увеличены.

Позже, 21 мая, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях начались масштабные мероприятия по безопасности. Силы обороны и СБУ осуществляют мероприятия по выявлению возможных диверсантов.

Зеленский подчеркнул, что предпосылкой любых эскалаций может быть слабость. По его словам, Киев реагирует на новые угрозы и будет усиливать опасное направление таким образом, чтобы у врага отпадало желание создавать новую агрессию.