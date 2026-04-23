Зеленський сьогодні відвідає саміт ЄС на Кіпрі, - Politico

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 квітня, відвідає неформальний саміт Євросоюзу, який пройде на Кіпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Особисту присутність Зеленського на зустрічі підтвердив президент Євроради Антоніу Кошта", - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що європейські лідери налаштовані підтримати рішення щодо надання кредиту Україні, яке тривалий час блокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Після поразки на виборах 12 квітня він не братиме участі у зустрічі на Кіпрі.

Очікується, що формальне схвалення кредиту відбудеться о 13:00, що фактично співпаде з відновленням транспортування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини.

За словами Кошти, Європа вже продемонструвала здатність виконувати свої зобов’язання і має намір продовжувати це надалі, повідомляє видання.

У статті також підкреслюється, що після відходу Орбана в Брюсселі відчувається певне оновлення настроїв.

Як зауважив один із дипломатів, панують "полегшення та оптимізм". Очікується, що рішення про кредит для України, а також 20-й пакет санкцій проти Росії, буде ухвалено та символічно підтверджено разом із президентом України вже сьогодні.