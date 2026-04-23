Зеленский сегодня посетит саммит ЕС на Кипре, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 апреля, посетит неформальный саммит Евросоюза, который пройдет на Кипре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Личное присутствие Зеленского на встрече подтвердил президент Евросовета Антониу Кошта", - говорится в материале издания.

Отмечается, что европейские лидеры настроены поддержать решение о предоставлении кредита Украине, которое долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После поражения на выборах 12 апреля он не будет участвовать во встрече на Кипре.

Ожидается, что формальное одобрение кредита состоится в 13:00, что фактически совпадет с возобновлением транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии.

По словам Кошты, Европа уже продемонстрировала способность выполнять свои обязательства и намерена продолжать это в дальнейшем, сообщает издание.

В статье также подчеркивается, что после ухода Орбана в Брюсселе чувствуется определенное обновление настроений.

Как отметил один из дипломатов, царит "облегчение и оптимизм". Ожидается, что решение о кредите для Украины, а также 20-й пакет санкций против России, будет принято и символически подтверждено вместе с президентом Украины уже сегодня.