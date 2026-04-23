Зеленский сегодня посетит саммит ЕС на Кипре, - Politico

10:00 23.04.2026 Чт
2 мин
Президент Украины встретится с послами ЕС
aimg Константин Широкун
Зеленский сегодня посетит саммит ЕС на Кипре, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 апреля, посетит неформальный саммит Евросоюза, который пройдет на Кипре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Украина может удвоить производство дронов-перехватчиков с кредитом от ЕС, - Зеленский

"Личное присутствие Зеленского на встрече подтвердил президент Евросовета Антониу Кошта", - говорится в материале издания.

Отмечается, что европейские лидеры настроены поддержать решение о предоставлении кредита Украине, которое долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После поражения на выборах 12 апреля он не будет участвовать во встрече на Кипре.

Ожидается, что формальное одобрение кредита состоится в 13:00, что фактически совпадет с возобновлением транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии.

По словам Кошты, Европа уже продемонстрировала способность выполнять свои обязательства и намерена продолжать это в дальнейшем, сообщает издание.

В статье также подчеркивается, что после ухода Орбана в Брюсселе чувствуется определенное обновление настроений.

Как отметил один из дипломатов, царит "облегчение и оптимизм". Ожидается, что решение о кредите для Украины, а также 20-й пакет санкций против России, будет принято и символически подтверждено вместе с президентом Украины уже сегодня.

ЕС разблокировал кредит для Украины

Отметим, что представители стран ЕС на уровне послов предварительно согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкционных ограничений против России. Окончательное утверждение решений ожидается сегодня, 23 апреля.

Также вчера возобновился транзит нефти через украинский участок трубопровода "Дружба". На этом фоне Словакия заявила, что не станет препятствовать разблокированию 90 млрд евро финансовой помощи для Украины, однако поддержит 20-й пакет санкций ЕС против России только после восстановления транзита нефти через трубопровод "Дружба".

Резкое ухудшение: как изменят погоду сегодня атмосферные фронты
Резкое ухудшение: как изменят погоду сегодня атмосферные фронты
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским