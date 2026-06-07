Стубб назвав 7 фактів, які доводять перевагу України на полі бою

Президент Фінляндії заявив, що Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення перебуває у кращому військовому становищі. Серед його аргументів - щомісячні втрати РФ у 35 тисяч проти 27 тисяч нових вербованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Александра Стубба швейцарській газеті NZZ.

Сім аргументів про перевагу України

За словами Президента Фінляндії Александра Стубба, війна для Києва пройшла три етапи: "Перший рік війни був питанням виживання. Наступні три роки - стійкості. Тепер це питання математики - математики на полі бою".

Він назвав сім фактів, які, на його думку, доводять перевагу України:

щомісяця українські сили вбивають або поранюють близько 35 000 російських військових - такий рівень тримається останні півроку;

Росія може вербувати лише близько 27 000 чоловіків на місяць - тобто має дефіцит особового складу;

у грудні співвідношення втрат на полі бою було 1 до 3 (троє росіян на одного українця), зараз - 1 до 8;

95% втрат - результат атак безпілотників і ракет, прямих зіткнень "людина на людину" стає менше;

на східному і південному фронтах існує "зона вбивства" шириною 20-40 кілометрів - рівень смертності для тих, хто туди потрапляє, становить близько 95%. Росіяни кидають туди по 1-7 солдатів одночасно, українці так не діють;

у березні Україна вперше випустила по Росії більше ракет і безпілотників, ніж російська ППО змогла збити. Україна нарощує виробництво до 10 мільйонів дронів на рік;

у квітні Україна вперше за час війни повернула більше території, ніж втратила.

Чому Європі не варто боятися нападу РФ на НАТО

Стубб скептично оцінює побоювання, що Росія "перевірятиме" статтю 5 після завершення війни в Україні. "Навіщо Росії перевіряти статтю 5, якщо їй не вдалося завоювати Україну за чотири роки?", - сказав президент Фінляндії.

Він навів історичну аналогію: під час Другої світової війни Москві знадобилося чотири роки, щоб дійти до Берліна - відстань близько 1600 кілометрів. У війні проти України за такий же період російські війська просунулися приблизно на 60 кілометрів.

Стубб припустив гібридні випробування з боку Росії - кібератаки, диверсії - але не військові, кінетичні. "Людям просто потрібно заспокоїтися. Я розумію публічні дебати, але я бачу всі звіти розвідки - я дуже уважно їх читаю", - наголосив він.

Внутрішня слабкість Росії

Стубб додав, що більшість населення Росії наразі проти війни. Цьому посприяли українські удари дронами і ракетами вглиб російської території у напрямку Москви і Санкт-Петербурга, а також обмеження інтернету. "Путіну довелося заблокувати Telegram та WhatsApp, і це почало впливати на реальне життя", - зазначив президент Фінляндії.

Про переговори з Путіним

Стубб виступив за діалог з російським диктатором, але з умовою.

"Переговори з росіянами можливі лише тоді, коли вони не мають сильної позиції. Ми повинні робити це разом з американцями, але водночас запитати себе, чи відповідає американська зовнішня політика щодо Росії та України наразі інтересам Європи. Якщо ні - а в певних аспектах це не так - тоді ми повинні долучитися", - заявив президент.

За його словами, першим переговори має пробувати Європейський Союз. Якщо не вдасться - формат E3 (Франція, Німеччина, Велика Британія). У разі провалу - інший формат.