Словаччина не проти розблокування 90 млрд Україні, але щодо санкцій проти РФ "почекає"

14:01 22.04.2026 Ср
3 хв
Фіцо побоюється, що Україна знову перекриє постачання нафти "Дружбою"
aimg Тетяна Степанова
Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)

Словаччина не заперечуватиме проти розблокування 90 млрд євро для України, але 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії підтримає після відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба".

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Фіцо заявив, що його уряд уважно стежить за тим, як "два процеси йдуть пліч-о-пліч": розблокування кредиту для України на суму 90 млрд євро та відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

"Я припускаю, що цей кредит може бути розблоковано за умови, що будуть вжиті всі заходи для відкриття нафтопроводу "Дружба", - сказа словацький прем'єр.

За його словами, очевидно, що наполягання Угорщини та Словаччини на заморожуванні коштів спонукало Україну швидше вжити заходів щодо ремонту трубопроводу.

Водночас Фіцо також заявив, що цей процес "підірвав довіру між Братиславою та Києвом". Він побоюється, що Україна може незабаром шукати спосіб зупинити постачання нафти.

Прем'єр натякнув, що Словаччина не заперечуватиме проти розблокування коштів сьогодні, але з затвердженням подальших санкцій ЄС проти Росії почекає, доки нафта насправді почне надходити.

"Я не знаю, як поведеться ЄС, якщо кредит буде розблоковано, а через кілька днів постачання нафти трубопроводом "Дружба" знову зупиниться. Що ми будемо робити тоді, я справді не знаю, але ми маємо бути готовими до такого розвитку подій", - додав він.

Ремонт "Дружби"

Нагадаємо, нафтопровід "Дружба" перетворився на інструмент тиску на Київ. Угорщина заблокувала кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України та новий пакет санкцій проти Росії.

За словами угорської влади, розблокування кредиту та санкцій можливе лише після відновлення постачання нафти.

При цьому прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав угорську позицію і пригрозив також заблокувати майбутні кредити Україні - попри те, що відповідальність за пошкодження "Дружби" лежить на російській стороні.

Крім того, Фіцо звернувся до ЄС із закликом скасувати санкції проти нафти і газу з Росії. Він також запропонував зробити кроки для відновлення поставок через нафтопровід "Дружба".

21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку трубопроводу відремонтовано, і він готовий до роботи.

Сьогодні АТ "Укртранснафта" підтвердила завершення ремонтних робіт на українській ділянці "Дружби" та скасування форс-мажору.

Компанія заявила про готовність відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини.

Також сьогодні стало відомо, що Україна відновила перекачування нафти трубопроводом "Дружба", а постачання до Словаччини, як очікується, можуть бути відновлені вже 23 квітня.

