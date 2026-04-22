Україна може подвоїти виробництво дронів-перехоплювачів із кредитом від ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що брак фінансування безпосередньо обмежує оборонні можливості країни. І кредит у 90 млрд євро допоможе це виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Зеленський про дефіцит фінансування

Володимир Зеленський наголосив, що брак коштів безпосередньо впливає на оборонні можливості України.

За його словами, країна здатна виробляти більше озброєнь, ніж дозволяє поточний рівень фінансування.

Як приклад він навів безпілотники-перехоплювачі, зазначивши розрив між можливостями та фактичними обсягами виробництва.

"Але в нас немає фінансування. Це дійсно питання нашого життя, виживання, оборони, нам дуже потрібні ці гроші", - сказав він CNN.

Виробничі можливості України

Президент уточнив, що зараз Україна випускає близько 1000 дронів-перехоплювачів на добу, хоча технічно може збільшити виробництво до 2000 одиниць. Однак обмежене фінансування не дозволяє реалізувати цей потенціал у повному обсязі.

ЄС розблокував кредит для України

Кредитна підтримка, обіцяна Києву кілька місяців тому, довго залишалася під питанням через позицію Угорщини.

Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який незабаром йде з посади, блокував рішення і вимагав від України відновити постачання російської нафти в Європу через свою територію.

Після його поразки на парламентських виборах ситуація змінилася: одну з ключових перешкод було знято.

Уже в середу відновився транзит нафти через українську ділянку трубопроводу "Дружба", а представники країн ЄС попередньо погодили надання кредиту Києву.