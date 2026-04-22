Головна » Новини » Війна в Україні

Україна може подвоїти виробництво дронів-перехоплювачів із кредитом від ЄС, - Зеленський

20:06 22.04.2026 Ср
Поразка Орбана на виборах в Угорщині дає Україні унікальний шанс
aimg Анастасія Никончук
Україна може подвоїти виробництво дронів-перехоплювачів із кредитом від ЄС, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що брак фінансування безпосередньо обмежує оборонні можливості країни. І кредит у 90 млрд євро допоможе це виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Читайте також: Розблокування 90 млрд євро - сигнал для Росії завершити війну, - Зеленський

Зеленський про дефіцит фінансування

Володимир Зеленський наголосив, що брак коштів безпосередньо впливає на оборонні можливості України.

За його словами, країна здатна виробляти більше озброєнь, ніж дозволяє поточний рівень фінансування.

Як приклад він навів безпілотники-перехоплювачі, зазначивши розрив між можливостями та фактичними обсягами виробництва.

"Але в нас немає фінансування. Це дійсно питання нашого життя, виживання, оборони, нам дуже потрібні ці гроші", - сказав він CNN.

Виробничі можливості України

Президент уточнив, що зараз Україна випускає близько 1000 дронів-перехоплювачів на добу, хоча технічно може збільшити виробництво до 2000 одиниць. Однак обмежене фінансування не дозволяє реалізувати цей потенціал у повному обсязі.

ЄС розблокував кредит для України

Кредитна підтримка, обіцяна Києву кілька місяців тому, довго залишалася під питанням через позицію Угорщини.

Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який незабаром йде з посади, блокував рішення і вимагав від України відновити постачання російської нафти в Європу через свою територію.

Після його поразки на парламентських виборах ситуація змінилася: одну з ключових перешкод було знято.

Уже в середу відновився транзит нафти через українську ділянку трубопроводу "Дружба", а представники країн ЄС попередньо погодили надання кредиту Києву.

Нагадуємо, що Словаччина заявила, що не стане перешкоджати розблокуванню 90 млрд євро фінансової допомоги для України, однак підтримає 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії тільки після відновлення транзиту нафти через трубопровід "Дружба".

Зазначимо, що представники країн ЄС на рівні послів попередньо погодили надання Україні кредиту на 90 млрд євро, а також 20-й пакет санкційних обмежень проти Росії. Остаточне затвердження рішень очікується в четвер, 23 квітня.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію