Зеленський: до слів "завершення війни" ми завжди додаємо "на наших умовах"

Українці не дозволять поразки України. До слів "завершення війни" ми завжди додаємо "на наших умовах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Зеленський та лідери західних країн відвідали Гостомель - селище, в якому українські військові два роки тому вогнем зустрічали ворожий десант.

Як відзначив президент, сьогодні, 24 лютого, українці стали на 730 днів ближче до перемоги. Попри різні історії про початок війни, фінал буде єдиним для усіх - перемога.

Він додав, що кожен бажає, аби війна закінчилась. Водночас ніхто не прийме поразки України.

"Саме тому до слів "завершення війни" ми завжди додаємо "на наших умовах". Саме тому біля слова "мир" завжди звучить "справедливий". Саме тому в майбутній історії біля слова "Україна" завжди стоятиме слово "незалежна". Боремося за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо. У найкращий день нашого життя", - заявив президент.

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, 24 лютого очікуються багато візитів лідерів інших країн до нашої країни. Окрім того, заплановане засідання за участі України та "Групи семи".

На 25 лютого готується також дещо особливе - пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента. Планують порушити питання майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО.

До України, з нагоди другої річниці повномасштабної війни прибули: