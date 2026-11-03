Вчорашні події в Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу, - Буданов

Інцидент в Петропавлівській Борщагівці, який стався в понеділок, 2 листопада, відбувся не без впливу. На ініціаторів чекає покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова.

"Наразі вже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов'язково будуть встановлені та покарані, так само, як і будуть зроблені висновки всередині силових структур", - підкреслив він.

Буданов додав, що генпрокуратура та відповідні органи вже розпочали "об'єктивне розслідування".

"Ніхто не має права творити свавілля. Кожен з нас має пам'ятати - головна опора існування України зараз - це наші сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг", - зазначив керівник ОП.

Він наголосив, що події, які вчора відбулися в Петропавлівській Борщагівці, є "неприпустимими для нашого суспільства і держави", особливо в ситуації, в якій зараз перебуває країна.

"Розділяти українців, стикати нас лбами між собою, протиставляти армію власному народу - це цинічний і давно відомий метод", - розповів Буданов.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, ввечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Причиною стала інформація в мережі про те, що в його підвалі нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ. За його словами, їх виявили після самовільного залишення місця служби.