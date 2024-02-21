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У Офісі президента анонсували конференцію військово-політичного керівництва

Україна, Середа 21 лютого 2024 18:50
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У Офісі президента анонсували конференцію військово-політичного керівництва Архівне фото: прессекретар президента України Сергій Нікіфоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, планує провести конференцію військово-політичного керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Нікіфорова в ефірі національного телемарафону.

Плани на 24 лютого

"У нас на 24 лютого буде багато візитів лідерів. Хто саме це буде, сказати не можу, але це будуть не просто символічні візити, а будуть результати", - сказав Нікіфоров.

За його словами, також буде засідання за участі України та "Групи семи".

Прес-конференція президента

"І на 25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс президента і звичайно сам президент", - додав прессекретар президента.

Нікіфоров пояснив, що говорити будуть про різні аспекти, а саме про майбутнє армії, її розвиток, запровадження сучасних технологій, вступ в ЄС та НАТО. Також темами розмови стануть відновлення ментального здоров'я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

"Президент за результатами проведе свою прес-конференцію", - пояснив Нікіфоров.

Остання пресконференція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня дав велику пресконференцію. Зустріч із журналістами присвячена підсумкам 2023 року.

Вона тривала дві години, а РБК-Україна в матеріалі навело ключові заяви президента.

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