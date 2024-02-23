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Лідер більшості в Сенаті США прибув до України

Львів, П'ятниця 23 лютого 2024 13:22
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Лідер більшості в Сенаті США прибув до України Фото: лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер прибув до України 23 лютого. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шумера у Twitter (X).

Демократ опублікував фото, зроблене у Львові. Американську делегацію супроводжує посол США в Україні Бріджит Брінкс.

"Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку", - написав Шумер.

Лідер більшості в Сенаті США прибув до України

Затримка з допомогою США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.

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