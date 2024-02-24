Зеленский: к словам "завершение войны" мы всегда добавляем "на наших условиях"

Украинцы не позволят поражения Украины. К словам "завершение войны" мы всегда добавляем "на наших условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Зеленский и лидеры западных стран посетили Гостомель - поселок, где украинские военные два года назад огнем встречали вражеский десант.

Как отметил президент, сегодня, 24 февраля, украинцы стали на 730 дней ближе к победе. Несмотря на разные истории о начале войны, финал будет единым для всех - победа.

Он добавил, что каждый желает, чтобы война закончилась. В то же время никто не примет поражения Украины.

"Именно поэтому к словам "завершение войны" мы всегда добавляем "на наших условиях". Именно поэтому возле слова "мир" всегда звучит "справедливый". Именно поэтому в будущей истории возле слова "Украина" всегда будет стоять слово "независимая". Боремся за это. Уже 730 дней нашей жизни. И победим. В лучший день нашей жизни", - заявил президент.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидаются много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

На 25 февраля готовится также нечто особенное - пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопрос будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

В Украину по случаю второй годовщины полномасштабной войны прибыли: