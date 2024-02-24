Зеленский: к словам "завершение войны" мы всегда добавляем "на наших условиях"
Украинцы не позволят поражения Украины. К словам "завершение войны" мы всегда добавляем "на наших условиях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Зеленский и лидеры западных стран посетили Гостомель - поселок, где украинские военные два года назад огнем встречали вражеский десант.
Как отметил президент, сегодня, 24 февраля, украинцы стали на 730 дней ближе к победе. Несмотря на разные истории о начале войны, финал будет единым для всех - победа.
Он добавил, что каждый желает, чтобы война закончилась. В то же время никто не примет поражения Украины.
"Именно поэтому к словам "завершение войны" мы всегда добавляем "на наших условиях". Именно поэтому возле слова "мир" всегда звучит "справедливый". Именно поэтому в будущей истории возле слова "Украина" всегда будет стоять слово "независимая". Боремся за это. Уже 730 дней нашей жизни. И победим. В лучший день нашей жизни", - заявил президент.
Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину
Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидаются много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".
На 25 февраля готовится также нечто особенное - пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопрос будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.
В Украину по случаю второй годовщины полномасштабной войны прибыли:
- Джорджия Мэлони, премьер-министра Италии;
- Джастин Трюдо, премьер-министр Канады;
- Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии;
- Мэтте Фредериксен, премьер-министр Дании;
- Чак Шумер, лидер большинства в Сенате США, демократ.
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