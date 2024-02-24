До Києва вночі прибули три західних лідери

Окрім президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн , до Києва, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з візитом прибули ще троє лідерів країн заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, щоб продемонструвати солідарність з Україною, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, до Києва також прибули:

Джорджія Мелоні, прем'єр-міністра Італії;

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади;

Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії.

Reuters, з посиланням на італійський уряд, додає, що лідери західних країн прибули до Києва вночі із Польщі.

Варто також додати, що вчора, 23 лютого, з візитом до України прибули:

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, 24 лютого очікуються багато візитів лідерів інших країн до нашої країни. Окрім того, заплановане засідання за участі України та "Групи семи".

На 25 лютого готується також дещо особливе - пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента. Планують порушити питання майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО.