ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський розширив склад Ставки: хто отримав крісла

16:43 29.05.2026 Пт
1 хв
До головного військового органу країни увійшли двоє нових посадовців
aimg Валерія Абабіна
Зеленський розширив склад Ставки: хто отримав крісла Фото: Президент Україїни Володимир Зеленський (facebook. com zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Документ підписаний 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Указ Президента №445/2026.

Читайте також: Зеленський доручив посилити ППО на кордоні з Білоруссю

До персонального складу Ставки увійшли:

  • голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич;
  • міністр фінансів Сергій Марченко.

Зміни внесені на часткову зміну статті 2 Указу Президента від 24 лютого 2022 року №72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача".

Документ ухвалили на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що таке Ставка

Нагадаємо, Ставку Верховного Головнокомандувача утворили 24 лютого 2022 року для оперативного управління Збройними силами в умовах загрози національній безпеці.

Її діяльність передбачає швидке ухвалення рішень, координацію між різними видами та родами військ, а також контроль за реалізацією оборонних програм і стратегічних завдань.

Указами президента до складу Ставки за час повномасштабної війни входили чинні очільники силового блоку - від керівника ОП Кирила Буданова та начальника Генштабу Андрія Гнатова до командувача Сухопутних військ і начальника ГУР.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем