Зеленський оновив склад Ставки: кого додав

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 березня, вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Як сказано у документі, президент увів до складу Ставки нещодавно призначеного начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Цим же указом зі складу Ставки було виведено Анатолія Баргилевича, який був начальником Генштабу ЗСУ до березня.

Що відомо про Гнатова

Нагадаємо, у січні цього року Зеленський повідомив, що командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Андрій Гнатов перейде в Генеральний штаб.

Потім стало відомо. що міністр оборони України Рустем Умєров призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

А 16 березня президент України Володимир Зеленський призначив Гнатова новим начальником генерального штабу ЗСУ. Після призначення він отримав завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури. Крім того, йому доведеться інтегрувати бойовий досвід у планування та управління військами.