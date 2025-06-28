Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача, ввівши у неї командувача об'єднаних сил ЗСУ, а також першого заступника Міністра оборони і командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Указ президента України №434/2025 .

Також до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача цим же указом ввели першого заступника Міністра оборони України Сергія Боєва, а також командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.

Що відомо про Шаповалова

Геннадій Шаповалов – український військовий, народився у 1978 році в Кіровоградській області. Він закінчив Інститут танкових військ у Харкові, пізніше навчався в Національному університеті оборони України та пройшов підготовку у Військовому коледжі армії США.

За роки служби пройшов шлях від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 2022 року йому було присвоєно звання бригадного генерала.

Навесні 2024 року Шаповалов очолив оперативне командування "Південь", а в лютому 2025 року його призначили представником України при місії НАТО з військової допомоги та навчання (NSATU) в Німеччині.

Звільнення Драпатого

Нагадаємо, раніше Сухопутними військами командував Михайло Драпатий. Він подав у відставку на тлі серії ударів окупантів по українським полігонам.

Про своє рішення генерал-майор оголосив після того, як росіяни вдарили по 239-му полігону Сухопутних військ. Внаслідок удару були загиблі та багато поранених захисників.

Президент України Володимир Зеленський вирішив дати Драпатому нову посаду. Тепер він очолює командування Об'єднаних сил ЗСУ.

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