Зеленский расширил состав Ставки: кто получил кресла

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Указ Президента №445/2026.

Документ приняли на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Изменения внесены в частичное изменение статьи 2 Указа Президента от 24 февраля 2022 года №72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего".

Что такое Ставка

Напомним, Ставку Верховного Главнокомандующего образовали 24 февраля 2022 года для оперативного управления Вооруженными силами в условиях угрозы национальной безопасности.

Ее деятельность предусматривает быстрое принятие решений, координацию между различными видами и родами войск, а также контроль за реализацией оборонных программ и стратегических задач.

Указами президента в состав Ставки за время полномасштабной войны входили действующие руководители силового блока - от руководителя ОП Кирилла Буданова и начальника Генштаба Андрея Гнатова до командующего Сухопутными войсками и начальника ГУР.