Головна » Новини » Політика

Буданов зайшов в склад Ставки в новій ролі: указ Зеленського

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 19:14
Буданов зайшов в склад Ставки в новій ролі: указ Зеленського Фото: керівник Офісу Президента України Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, затвердивши нових членів і вивівши одного посадовця.

Як повідомляє РБК-Україна, про це стало відомо з сайта президента України Володимира Зеленського.

Відповідно до Указу №39/2026, до персонального складу Ставки увійшли:

  • заступник Міністра оборони Сергій Боев;
  • керівник Офісу Президента Кирило Буданов;
  • начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко.

Указом також передбачено виведення зі складу Ставки С. Дейнека.

Дане рішення було ухвалене на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України".

Нові члени Ставки отримують повноваження брати участь у ключових рішеннях щодо оборонної політики та координації дій військових структур.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, і зміни в складі Ставки вже мають практичне значення для планування оборонних операцій та забезпечення безпеки держави.

Зазначимо, що Ставка Верховного Головнокомандувача була утворена ще у лютому 2022 року для оперативного управління силами Збройних Сил України в умовах загрози національній безпеці. Її діяльність передбачає швидке ухвалення рішень та координацію між різними видами та родами військ, а також контроль за реалізацією оборонних програм і стратегічних завдань.

Призначення Буданова і перезавантаження влади

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, який раніше очолював Головне управління розвідки.

А вже 5 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно якому ввів до складу РНБО керівника ОП Кирила Буданова.

Раніше ми писали, чому Зеленський вирішив призначити Буданова главою ОП. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

