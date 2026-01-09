Буданов зайшов в склад Ставки в новій ролі: указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, затвердивши нових членів і вивівши одного посадовця.
Як повідомляє РБК-Україна, про це стало відомо з сайта президента України Володимира Зеленського.
Відповідно до Указу №39/2026, до персонального складу Ставки увійшли:
- заступник Міністра оборони Сергій Боев;
- керівник Офісу Президента Кирило Буданов;
- начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко.
Указом також передбачено виведення зі складу Ставки С. Дейнека.
Дане рішення було ухвалене на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України".
Нові члени Ставки отримують повноваження брати участь у ключових рішеннях щодо оборонної політики та координації дій військових структур.
Указ набирає чинності з дня його опублікування, і зміни в складі Ставки вже мають практичне значення для планування оборонних операцій та забезпечення безпеки держави.
Зазначимо, що Ставка Верховного Головнокомандувача була утворена ще у лютому 2022 року для оперативного управління силами Збройних Сил України в умовах загрози національній безпеці. Її діяльність передбачає швидке ухвалення рішень та координацію між різними видами та родами військ, а також контроль за реалізацією оборонних програм і стратегічних завдань.
Призначення Буданова і перезавантаження влади
Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, який раніше очолював Головне управління розвідки.
А вже 5 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно якому ввів до складу РНБО керівника ОП Кирила Буданова.
