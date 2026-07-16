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Зеленський розкрив посаду, яку запропонують Соболєву

15:03 16.07.2026 Чт
1 хв
Міністру хочуть запропонувати перейти до Офісу президента
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Міністру економіки Олексію Соболєву запропонують перейти на іншу посаду і працювати в Офісі президента.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спільної з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером пресконференції.

Глава держави розповів, що Олексію Соболєву запропонують посаду заступника керівника ОП Кирила Буданова.

"Я вчора мав дискусію з головою свого офісу, з Кирилом Будановим, у нас була вакансія, ми хочемо йому запропонувати, я ще не поговорив з ним, запропонувати Соболєву посаду заступника по економіці в Офісі президента України", - сказав президент.

Нагадаємо, Сергій Корецький став новим прем'єр-міністром України. Сьогодні, 16 липня, його кандидатуру підтримали 289 народних депутатів.

Зазначимо, новий прем'єр-міністр України під час виступу наголосив, що ключовим завдянням нового уряду є повне забезпечення Сил оборони та масштабування українського ОПК.

Крім того, Зеленський вперше назвав причину звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. За словами президента, нею стала відсутність ефективної комунікації Міноборони з керівництвом ЗСУ.

РБК-Україна також писало, хто увійде до складу нового уряду Сергія Корецького.

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