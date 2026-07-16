Корецький став новим прем'єр-міністром: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Ради.

Призначення Корецького прем'єром підтримали 289 народних депутатів.

Оновлення Кабміну

Цього тижня Рада вже почала процес оновлення Кабміну. У вівторок, 14 липня, парламент відправив у відставку прем'єра Юлію Свириденко. Відповідно і весь її уряд пішов у відставку.

Ще з неділі, коли і стало відомо про плани президента Володимира Зеленського по оновленню Кабміну, точаться розмови про кадрові рішення. Як очікується, більшість міністрів Свириденко залишаться на своїх посадах. Однак, є й ті, хто свої посади втратить.

Хто такий Сергій Корецький

Сергій Корецький - український менеджер, який з 2025 року очолює НАК "Нафтогаз України" До цього він здобув значний досвід у приватному бізнесі та державному управлінні енергетичними підприємствами.

Освіта

Корецький здобув три вищі освіти: за спеціальностями "Автомобілі та автомобільне господарство" і "Економіка підприємства" (Луцький технічний університет) та "Видобування нафти і газу" (Івано-Франківський університет нафти і газу). У 2019 році він також пройшов програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Кар’єра в бізнесі

Майже 20 років (1997–2018) Корецький працював у групі компаній "Континіум". Зокрема, з 2013 року він очолював мережу заправок WOG. Під його керівництвом компанія впроваджувала нові стратегії та розвивала напрямок кав'ярень.

Пізніше він розвивав власні проєкти, серед яких мережа кав’ярень IDEALIST та енерготрейдингова компанія Centurion Group SA у Швейцарії.

"Укрнафта"

У листопаді 2022 року Сергій Корецький став директором "Укрнафти" та "Укртатнафти". Підприємство модернізувало обладнання та почало бурити нові свердловини.

У квітні 2025 року наглядова рада "Нафтогазу" обрала Корецького головою правління компанії.

Робота в "Нафтогазі" під час війни

Корецький очолив "Нафтогаз" у складний період, коли російські війська почали масовано атакувати газову інфраструктуру України. Це призвело до значної втрати добового видобутку газу.