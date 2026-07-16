Зеленский раскрыл должность, которую предложат Соболеву

Глава государства рассказал, что Алексею Соболеву предложат должность заместителя руководителя ОП Кирилла Буданова.

"Я вчера имел дискуссию с главой своего офиса, с Кириллом Будановым, у нас была вакансия, мы хотим ему предложить, я еще не поговорил с ним, предложить Соболеву должность заместителя по экономике в Офисе президента Украины", - сказал президент.

Напомним, Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины. Сегодня, 16 июля, его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.

Отметим, что новый премьер-министр Украины во время выступления подчеркнул, что ключевой задачей нового правительства является полное обеспечение Сил обороны и масштабирование украинского ОПК.