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Корецький зробив першу заяву після призначення і назвав головний пріоритет

13:46 16.07.2026 Чт
2 хв
Новий премʼєр-міністр України розкрив свій план дій
aimg Юлія Капітонова
Корецький зробив першу заяву після призначення і назвав головний пріоритет Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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Ключове завдяння нового Кабміну - повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу.

З такою заявою виступив новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Як повідомив глава уряду, він розпочинає виконання своїх обовʼязків з чітко визначеними пріоритетами.

"Наше головне завдання - повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння", - заявив Корецький.

Окрім того, стартує активна підготовка країни до зими. Також запланована підтримка українських громадян і бізнесу.

"Наш обов’язок - виконувати всі соціальні зобов’язання держави, забезпечуючи своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги та фінансування ключових державних послуг", - додав Корецький.

Також у центрі уваги будуть проблеми прифронтових громад, які щоденно потерпають від російського терору.

Окрім того, у пріоритеті залишається посилення взаємодії з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів і максимально ефективне використання міжнародної допомоги.

"Наш стратегічний курс залишається незмінним - повноправне членство України в Європейському Союзі. Приступаємо до роботи", - підсумував Корецький.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сергій Корецький очолив Кабінет міністрів України.

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