У Раді озвучили склад майбутнього уряду Корецького

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Новим міністром оборони стане Ігор Клименко, а Мінекономіки замість Олексія Соболєва очолить Олександр Кравченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа від СН Ольги Василевської-Смаглюк.

За її словами, новий уряд Сергія Корецького буде мати наступний вигляд: Всеволод Ченцов - віце-прем'єр з євроінтеграції

Віталій Кім - міністр у справах ветеранів

Денис Маслов - міністр юстиції

Віталій Безгін - міністр громад та територій

Микола Калашник - міністр інфраструктури та відновлення

Іван Вигівський - міністр внутрішніх справ

Ігор Клименко - міністр оборони Олексій Соболєв залишить Мінекономіки та буде працювати в Офісі президента. Замість нього міністерство очолить Олександр Кравченко. Тарас Висоцький очолить Мінагрополітики, а Андрій Бутенко - міністерство освіти. Василевська-Смаглюк зазначила, що всі інші залишаються на своїх посадах.