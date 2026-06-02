Зеленський розкрив дані розвідки: новий обстріл може бути цієї ночі

20:48 02.06.2026 Вт
Всім українцям не слід ігнорувати сигнали тривоги
Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Цієї ночі всім українцям слід звертати увагу на повітряні тривоги, оскільки росіяни можуть завдати нового масованого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми знаємо від розвідки, що масований російський удар може бути і цієї ночі. Будь ласка, звертайте увагу на тривоги", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що всім партнерам України та усім в Європі треба надалі працювати, щоб були ракети для української ППО, щоб були відповідні системи та життєво важливі розвіддані, які допомагають рятувати життя людей.

"На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет та дронів.

Загалом ворог використав близько 70 ракет та майже 700 дронів. Більшість вдалось збити, але зафіксовано влучання десятків балістичних ракет.

Вранці країна-агресорка також вдарила по одному з найважливіших об'єктів "Нафтогазу" на Харківщині. Спочатку противник завдавав удару безпілотниками, а згодом додав і ракети.

Після ударів балістикою частина Києва залишилась без світла, а громадський транспорт у столиці тимчасово курсує зі змінами через пошкодження контактної мережі.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Відомо про шестеро загиблих, понад 80 людей отримали поранення.

