Кількість постраждалих від атаки на Київ різко зросла

У Києві кількість постраждалих зросла до 79.

Станом на 12:00 також повідомляли про 6 загиблих мешканців Києва. Як він уточнив, на низці локацій ще працюють рятувальники, тож кількість постраждалих та загиблих, ймовірно, може змінитись. У різних районах столиці пошкоджені будинки, адміністративні будівлі, медзаклади. Вщент вигорів автосалон китайського виробника Zeekr. Більшість пожеж уже вдалось загасити. Серед поранених є троє дітей - 3, 11 та 17 років. Нагадаємо, Росія під час сьогоднішнього удару спрямувала основний удар саме на столицю. Ворог використав близько 70 ракет та майже 700 дронів. Більшість вдалось збити, але зафіксовано влучання десятків балістичних ракет - з ними ППО важко впоратись.