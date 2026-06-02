Кількість постраждалих від атаки на Київ різко зросла

14:42 02.06.2026 Вт
Серед поранених є діти
aimg Олена Чупровська
Кількість постраждалих від атаки на Київ різко зросла Фото: наслідки удару по Києву 2 червня (Getty Images)
У Києві кількість постраждалих зросла до 79.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Станом на 12:00 також повідомляли про 6 загиблих мешканців Києва.

Як він уточнив, на низці локацій ще працюють рятувальники, тож кількість постраждалих та загиблих, ймовірно, може змінитись.

У різних районах столиці пошкоджені будинки, адміністративні будівлі, медзаклади. Вщент вигорів автосалон китайського виробника Zeekr.

Більшість пожеж уже вдалось загасити.

Серед поранених є троє дітей - 3, 11 та 17 років.

Нагадаємо, Росія під час сьогоднішнього удару спрямувала основний удар саме на столицю. Ворог використав близько 70 ракет та майже 700 дронів. Більшість вдалось збити, але зафіксовано влучання десятків балістичних ракет - з ними ППО важко впоратись.

Вранці Росія також вдарила по одному з найважливіших об'єктів "Нафтогазу" на Харківщині. Спочатку противник завдавав удару безпілотниками, а згодом "підключив" і ракети.

Під час сьогоднішньої атаки на Україну ворог збільшив кількість ракет "Циркон". ППО не змогла їх перехопити, адже не всі системи здатні впоратися з цими повітряними цілями. Безпековий аналітик Антон Земляний розповів у коментарі РБК-Україна про особливості "Цирконів", а також уточнив, чи є можливість у ворога застосовувати ці ракети масовано.

