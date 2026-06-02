Кількість постраждалих від атаки на Київ різко зросла
У Києві кількість постраждалих зросла до 79.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Станом на 12:00 також повідомляли про 6 загиблих мешканців Києва.
Як він уточнив, на низці локацій ще працюють рятувальники, тож кількість постраждалих та загиблих, ймовірно, може змінитись.
У різних районах столиці пошкоджені будинки, адміністративні будівлі, медзаклади. Вщент вигорів автосалон китайського виробника Zeekr.
Більшість пожеж уже вдалось загасити.
Серед поранених є троє дітей - 3, 11 та 17 років.
Нагадаємо, Росія під час сьогоднішнього удару спрямувала основний удар саме на столицю. Ворог використав близько 70 ракет та майже 700 дронів. Більшість вдалось збити, але зафіксовано влучання десятків балістичних ракет - з ними ППО важко впоратись.
Вранці Росія також вдарила по одному з найважливіших об'єктів "Нафтогазу" на Харківщині. Спочатку противник завдавав удару безпілотниками, а згодом "підключив" і ракети.
Під час сьогоднішньої атаки на Україну ворог збільшив кількість ракет "Циркон". ППО не змогла їх перехопити, адже не всі системи здатні впоратися з цими повітряними цілями. Безпековий аналітик Антон Земляний розповів у коментарі РБК-Україна про особливості "Цирконів", а також уточнив, чи є можливість у ворога застосовувати ці ракети масовано.
