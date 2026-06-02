ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Дніпрі оголосили жалобу, є новий "приліт" в будинок: всі подробиці обстрілу РФ

15:09 02.06.2026 Вт
2 хв
Завали ще розбирають, а в Дніпрі вже зафіксували новий удар в житловий будинок
aimg Валерія Абабіна
У Дніпрі оголосили жалобу, є новий "приліт" в будинок: всі подробиці обстрілу РФ Фото: У Дніпрі 3 червня оголошено день жалоби (dnipropetrovskaODA)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Мер Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження про оголошення 3 червня 2026 року днем жалоби в місті у зв'язку з трагедією 2 червня - ракетним ударом РФ, унаслідок якого на Дніпропетровщині загинули 12 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Дніпровського міського голови Бориса Філатова.

Читайте також: Кількість постраждалих від атаки на Київ різко зросла

Відповідно до розпорядження, у день жалоби 3 червня на будівлі Дніпровської міськради, на будинках і спорудах комунальних підприємств, установ і закладів міської ради будуть приспущені Державні Прапори України.

Вже після оголошення жалоби, Дніпропетровська ОВА повідомила про нове влучання дроном у житловий будинок у місті. Наразі відомо, що 8-річна дівчинка дістала поранень через новий удар росіян по Дніпру.

Медики надають дитині усю необхідну допомогу.

Наслідки нічної атаки

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпропетровщину зросла до 12, з них двоє - діти. Рятувальники дістали тіла жінки та 8-річного хлопчика дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі.

Раніше з-під завалів вдалося підняти тіло дитини 2023 року народження.

Фото: (dnipropetrovskaODA)

За даними ОВА, у лікарнях залишаються 22 людини, четверо з них - у важкому стані.

У постраждалих фіксують осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові й акубаротравми.

Серед поранених - четверо дітей: хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані у стані середньої тяжкості, ще одна 14-річна дівчинка проходить амбулаторне лікування.

Серед жертв атаки у Дніпрі - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко, який прямував на виклик у момент удару.

Які наслідки атаки в районах області

У самому Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину, гаражі, знищено автівки.

У Кам'янському понівечено адмінбудівлю та багатоквартирні будинки, троє людей дістали поранення - 50-річний чоловік і жінки 49 та 72 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади - пошкоджено багатоквартирні та приватні оселі.

На Синельниківщині росіяни цілили по Васильківській громаді, де зайнялася будівля, що не експлуатується. На Криворіжжі ворог бив по Апостолівській громаді - там виникла пожежа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет та дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
обстріл Дніпра Війна в Україні
Новини
Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни