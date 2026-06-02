Зеленский раскрыл данные разведки: новый обстрел может быть этой ночью

Этой ночью всем украинцам следует обращать внимание на воздушные тревоги, поскольку россияне могут нанести новый массированный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы знаем от разведки, что массированный российский удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, обращайте внимание на тревоги", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что всем партнерам Украины и всем в Европе надо в дальнейшем работать, чтобы были ракеты для украинской ПВО, чтобы были соответствующие системы и жизненно важные разведданные, которые помогают спасать жизни людей.

"К сожалению, уровень снабжения для нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет", - отметил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 2 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине с применением баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет и дронов.

В целом враг использовал около 70 ракет и почти 700 дронов. Большинство удалось сбить, но зафиксировано попадание десятков баллистических ракет.

Утром страна-агрессор также ударила по одному из важнейших объектов "Нафтогаза" на Харьковщине. Сначала противник наносил удар беспилотниками, а затем добавил и ракеты.