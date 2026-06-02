Зеленский раскрыл данные разведки: новый обстрел может быть этой ночью

20:48 02.06.2026 Вт
2 мин
Всем украинцам не следует игнорировать сигналы тревоги
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский раскрыл данные разведки: новый обстрел может быть этой ночью Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Этой ночью всем украинцам следует обращать внимание на воздушные тревоги, поскольку россияне могут нанести новый массированный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: В Днепре объявили траур, есть новый "прилет" в дом: все подробности обстрела РФ

"Мы знаем от разведки, что массированный российский удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, обращайте внимание на тревоги", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что всем партнерам Украины и всем в Европе надо в дальнейшем работать, чтобы были ракеты для украинской ПВО, чтобы были соответствующие системы и жизненно важные разведданные, которые помогают спасать жизни людей.

"К сожалению, уровень снабжения для нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет", - отметил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 2 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине с применением баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет и дронов.

В целом враг использовал около 70 ракет и почти 700 дронов. Большинство удалось сбить, но зафиксировано попадание десятков баллистических ракет.

Утром страна-агрессор также ударила по одному из важнейших объектов "Нафтогаза" на Харьковщине. Сначала противник наносил удар беспилотниками, а затем добавил и ракеты.

После ударов баллистикой часть Киева осталась без света, а общественный транспорт в столице временно курсирует с изменениями из-за повреждения контактной сети.

В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Известно о шести погибших, более 80 человек получили ранения.

Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
