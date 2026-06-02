Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
Унаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка, та мера Києва Віталія Кличко.
Однією з найтяжчих ночі стала ситуація у Дніпрі: там зруйновані багатоквартирні будинки, загинули 9 людей, серед них дитина.
Серед жертв - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко.
"У момент удару він саме прямував на виклик. Щирі співчуття родині та колективу", - зазначив Клименко.
Ще 35 мешканців Дніпра постраждали, відомо про шістьох зниклих безвісти. У Кам'янському тієї ж ночі поранення отримали рятувальник і двоє цивільних.
Оновлено 11:21 Речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону повідомила, що в Києві загинули вже п'ятеро людей
Київ: четверо загиблих і понад 60 поранених.
У столиці рятувальники від ночі працювали майже в усіх районах - на 29 локаціях. Більшість пожеж вдалося загасити, але роботи тривають на 6 активних локаціях у 5 районах Києва.
За даними МВС, унаслідок удару по Києву загинули четверо людей. Серед постраждалих - трирічна дитина з осколковими пораненнями
За даними мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих сягнула 65 людей.
За іншими даними - голови КМВА Тимура Ткаченка - йдеться про 63 постраждалих. Він уточнив, що серед поранених діти віком 3, 11 і 17 років
У столиці пошкоджено житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академію, господарчі споруди та АЗС.
Окрема пожежа сталася на території Сервісного центру МВС 8041 - громадяни, які мали запис, зможуть отримати послугу в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Києві.
Удар по енергетиці: вісім регіонів без світла
Внаслідок обстрілу частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Черкаській областях.
У столиці пошкоджено виробничий майданчик та інфраструктуру енергетичного підприємства, поранення отримали двоє енергетиків - їх госпіталізували.
Окрім того, ворог атакував об'єкти нафтогазової галузі: інфраструктура зазнала пошкоджень, серед працівників постраждалих немає.
У Міненерго наголосили, що обмежень споживання сьогодні не передбачається. Водночас відомство закликало переносити активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00, а ввечері, з 18:00 до 22:00, ощадливо використовувати електроенергію.
Удар по Харкову і обстріли інших регіонів
У Харкові внаслідок атаки пошкоджено будинки та продуктове підприємство, постраждали понад 10 людей.
Руйнування цивільних об'єктів також зафіксували на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі. У Київській області рятувальники гасили житлові будинки, поштовий термінал та автомобілі.
Нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет та дронів.
Під ворожим ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Суми та Запоріжжя.
Після ударів балістикою у Києві частина районів залишилась без світла, а громадський транспорт у столиці тимчасово курсує зі змінами через пошкодження контактної мережі.