Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик

10:40 02.06.2026 Вт
Внаслідок обстрілу частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання
aimg Валерія Абабіна
Фото: Наслідки атаки РФ на Україну (@dsns_kyiv)
Унаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка, та мера Києва Віталія Кличко.

Однією з найтяжчих ночі стала ситуація у Дніпрі: там зруйновані багатоквартирні будинки, загинули 9 людей, серед них дитина.

Серед жертв - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко.

"У момент удару він саме прямував на виклик. Щирі співчуття родині та колективу", - зазначив Клименко.

Ще 35 мешканців Дніпра постраждали, відомо про шістьох зниклих безвісти. У Кам'янському тієї ж ночі поранення отримали рятувальник і двоє цивільних.

Оновлено 11:21 Речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону повідомила, що в Києві загинули вже п'ятеро людей

Київ: четверо загиблих і понад 60 поранених.

У столиці рятувальники від ночі працювали майже в усіх районах - на 29 локаціях. Більшість пожеж вдалося загасити, але роботи тривають на 6 активних локаціях у 5 районах Києва.

За даними МВС, унаслідок удару по Києву загинули четверо людей. Серед постраждалих - трирічна дитина з осколковими пораненнями

За даними мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих сягнула 65 людей.

За іншими даними - голови КМВА Тимура Ткаченка - йдеться про 63 постраждалих. Він уточнив, що серед поранених діти віком 3, 11 і 17 років

У столиці пошкоджено житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академію, господарчі споруди та АЗС.

Окрема пожежа сталася на території Сервісного центру МВС 8041 - громадяни, які мали запис, зможуть отримати послугу в будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Києві.

Удар по енергетиці: вісім регіонів без світла

Внаслідок обстрілу частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Черкаській областях.

У столиці пошкоджено виробничий майданчик та інфраструктуру енергетичного підприємства, поранення отримали двоє енергетиків - їх госпіталізували.

Окрім того, ворог атакував об'єкти нафтогазової галузі: інфраструктура зазнала пошкоджень, серед працівників постраждалих немає.

У Міненерго наголосили, що обмежень споживання сьогодні не передбачається. Водночас відомство закликало переносити активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00, а ввечері, з 18:00 до 22:00, ощадливо використовувати електроенергію.

Удар по Харкову і обстріли інших регіонів

У Харкові внаслідок атаки пошкоджено будинки та продуктове підприємство, постраждали понад 10 людей.

Руйнування цивільних об'єктів також зафіксували на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі. У Київській області рятувальники гасили житлові будинки, поштовий термінал та автомобілі.

Нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет та дронів.

Під ворожим ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Суми та Запоріжжя.

Після ударів балістикою у Києві частина районів залишилась без світла, а громадський транспорт у столиці тимчасово курсує зі змінами через пошкодження контактної мережі.

Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
