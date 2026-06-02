Зеленський після доповіді ГУР розкрив плани Росії на майбутні атаки
Українська розвідка з'ясувала, на яких об'єктах РФ може зосередити майбутні атаки. Мова про конкретні оборонні компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами президента, він заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка. Зокрема, Іващенко розповів про російське виробництво ракет: об'єкти, кількість, відстань і шляхи постачання критичних компонентів з інших країн.
Україна вже готує заходи для протидії виробництву ракет у РФ у координації з партнерами.
"Знаємо також, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні - військових, політичних і пропагандистських - обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій", - додав він.
За словами президента, для Росія вважає можливість України виробляти балістичні ракети і перехоплювачі для балістики стратегічною загрозою.
"Будемо реагувати", - запевнив Зеленський.
Удар по виробництву "Фламінго"
Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський розповів, що внаслідок російського ракетного удару було знищено велику лінію виробництва українських крилатих ракет "Фламінго".
За його словами, на той момент виробничу лінію релокували, і вона відновила роботу.
У травні українські захисники використали ракети "Фламінго" для удару по оборонному заводу росіян у Чебоксарах, що за 1500 кілометрів від українського кордону