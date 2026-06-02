ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський після доповіді ГУР розкрив плани Росії на майбутні атаки

18:11 02.06.2026 Вт
2 хв
РФ планує зосередити атаки на об'єктах, які вона вважає стратегічною загрозою
aimg Іван Носальський
Зеленський після доповіді ГУР розкрив плани Росії на майбутні атаки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українська розвідка з'ясувала, на яких об'єктах РФ може зосередити майбутні атаки. Мова про конкретні оборонні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Читайте також: Українську балістику не хочуть не тільки в Росії, - Зеленський

За словами президента, він заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка. Зокрема, Іващенко розповів про російське виробництво ракет: об'єкти, кількість, відстань і шляхи постачання критичних компонентів з інших країн.

Україна вже готує заходи для протидії виробництву ракет у РФ у координації з партнерами.

"Знаємо також, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні - військових, політичних і пропагандистських - обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій", - додав він.

За словами президента, для Росія вважає можливість України виробляти балістичні ракети і перехоплювачі для балістики стратегічною загрозою.

"Будемо реагувати", - запевнив Зеленський.

Удар по виробництву "Фламінго"

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський розповів, що внаслідок російського ракетного удару було знищено велику лінію виробництва українських крилатих ракет "Фламінго".

За його словами, на той момент виробничу лінію релокували, і вона відновила роботу.

У травні українські захисники використали ракети "Фламінго" для удару по оборонному заводу росіян у Чебоксарах, що за 1500 кілометрів від українського кордону

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський ОПК ГУР Війна в Україні Ракетний удар Ракети Атака дронів
Новини
Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни