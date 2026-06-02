Протикорабельні "Циркони", балістика та крилаті ракети: як ППО відбивала атаку по Україні
Росія вночі завдала одного з найбільших комбінованих ударів по Україні - понад 700 засобів нападу одночасно, головна ціль - Київ.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил ЗСУ.
Усього зафіксовано 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети і 656 безпілотників.
Ракетна частина:
- 8 гіперзвукових ракет "Циркон" - з тимчасово окупованого Криму та Курської області РФ;
- 33 балістичні ракети "Іскандер-М" - з Брянської, Курської, Ростовської областей та Криму;
- 27 крилатих ракет Х-101 - з Вологодської області;
- 5 крилатих ракет "Калібр" - з акваторії Каспійського моря.
Дронова складова: 656 ударних безпілотників різних типів - "Шахед", "Гербера", "Італмас", барражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".
Що збила ППО
Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила 642 цілі - 40 ракет і 602 безпілотники.
Зокрема збито:
- 11 балістичних ракет "Іскандер-М";
- 26 крилатих ракет Х-101;
- 3 крилаті ракети "Калібр";
- 602 ворожі безпілотники різних типів.
За попередніми даними, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних безпілотників - на 38 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.
Головний удар прийшовся на Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.
Атака станом на момент публікації зведення тривала - в повітряному просторі залишалися ударні безпілотники.
Внаслідок нічної атаки у кількох містах є загиблі та постраждалі. За даними про наслідки обстрілу Києва, Харкова і Дніпра, у столиці загинули четверо людей, 58 дістали поранення, у Дніпрі - п'ятеро загиблих і 25 постраждалих, у Харкові 10 поранених, зокрема дитина.
Як повідомляє РБК-Україна, вранці 2 червня Росія завдала повторного удару балістикою по Києві - у місті пролунала серія гучних вибухів, а жителів закликали негайно йти в укриття.