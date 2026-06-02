Протикорабельні "Циркони", балістика та крилаті ракети: як ППО відбивала атаку по Україні

09:15 02.06.2026 Вт
2 хв
Зафіксовано влучання десятків балістичних ракет і не тільки
aimg Олена Чупровська
Протикорабельні "Циркони", балістика та крилаті ракети: як ППО відбивала атаку по Україні Фото: наслідки атаки по Києву (t.me/dsns_telegram)
Росія вночі завдала одного з найбільших комбінованих ударів по Україні - понад 700 засобів нападу одночасно, головна ціль - Київ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети і 656 безпілотників.

Ракетна частина:

  • 8 гіперзвукових ракет "Циркон" - з тимчасово окупованого Криму та Курської області РФ;
  • 33 балістичні ракети "Іскандер-М" - з Брянської, Курської, Ростовської областей та Криму;
  • 27 крилатих ракет Х-101 - з Вологодської області;
  • 5 крилатих ракет "Калібр" - з акваторії Каспійського моря.

Дронова складова: 656 ударних безпілотників різних типів - "Шахед", "Гербера", "Італмас", барражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

Протикорабельні &quot;Циркони&quot;, балістика та крилаті ракети: як ППО відбивала атаку по УкраїніФото: як відбивала атаку ворога ППО 2 червня (https://t.me/kpszsu/63655)

Що збила ППО

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила 642 цілі - 40 ракет і 602 безпілотники.

Зокрема збито:

  • 11 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 26 крилатих ракет Х-101;
  • 3 крилаті ракети "Калібр";
  • 602 ворожі безпілотники різних типів.

За попередніми даними, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних безпілотників - на 38 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.

Головний удар прийшовся на Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Атака станом на момент публікації зведення тривала - в повітряному просторі залишалися ударні безпілотники.

Внаслідок нічної атаки у кількох містах є загиблі та постраждалі. За даними про наслідки обстрілу Києва, Харкова і Дніпра, у столиці загинули четверо людей, 58 дістали поранення, у Дніпрі - п'ятеро загиблих і 25 постраждалих, у Харкові 10 поранених, зокрема дитина.

Як повідомляє РБК-Україна, вранці 2 червня Росія завдала повторного удару балістикою по Києві - у місті пролунала серія гучних вибухів, а жителів закликали негайно йти в укриття.

