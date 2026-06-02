Протикорабельні "Циркони", балістика та крилаті ракети: як ППО відбивала атаку по Україні

Росія вночі завдала одного з найбільших комбінованих ударів по Україні - понад 700 засобів нападу одночасно, головна ціль - Київ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил ЗСУ.

Головний удар прийшовся на Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

За попередніми даними, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних безпілотників - на 38 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.

Внаслідок нічної атаки у кількох містах є загиблі та постраждалі. За даними про наслідки обстрілу Києва, Харкова і Дніпра, у столиці загинули четверо людей, 58 дістали поранення, у Дніпрі - п'ятеро загиблих і 25 постраждалих, у Харкові 10 поранених, зокрема дитина.

Як повідомляє РБК-Україна, вранці 2 червня Росія завдала повторного удару балістикою по Києві - у місті пролунала серія гучних вибухів, а жителів закликали негайно йти в укриття.