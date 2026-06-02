ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила по одному з ключових об’єктів "Нафтогазу" на Харківщині

11:40 02.06.2026 Вт
2 хв
Спочатку ворог атакував об'єкт дронами, а за годину повторно вдарив ракетами
aimg Валерій Ульяненко
РФ вдарила по одному з ключових об’єктів "Нафтогазу" на Харківщині Ілюстративне фото: РФ атакувала нафтогазовий об'єкт на Харківщині ( facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія вдарила безпілотниками і ракетами по одному з ключових об’єктів "Нафтогазу" у Харківській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Читайте також: Росія цілу добу атакувала об'єкти "Нафтогазу", є суттєві руйнування

За його словами, вночі ворог спочатку атакував об’єкт безпілотниками, після чого приблизно за годину завдав повторного удару ракетами.

"Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС", - зазначив Корецький.

Він розповів, що після трагічних подій травня компанія переглянула підходи до безпеки та посилила протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак для мінімізації ризиків для працівників.

"Адаптуючись до таких реалій, ми запровадили жорсткіші безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для наших працівників. Дякую колегам за те, що висновки були зроблені, і цього разу обійшлося без постраждалих", - заявив голова правління "Нафтогазу".

Наразі на місці ворожих ударів працюють відповідні служби, масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня російські окупанти здійснили масований ракетно-дроновий обстріл України. Внаслідок масованого комбінованого удару загинули 13 людей, понад 100 отримали поранення.

Згідно з даними щодо наслідків обстрілу Києва, Харкова і Дніпра, у столиці загинули четверо людей, 58 дістали поранення, у Дніпрі - п'ятеро загиблих і 25 постраждалих, у Харкові 10 поранених, зокрема дитина.

Детально про наслідки ворожих ударів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нафтогаз України Харків Війна в Україні Ракети Дрони
Новини
Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни